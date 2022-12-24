Шарипова о бое за титул абсолютной чемпионки мира: «Команда Тайлор делает все, чтобы бой не состоялся»

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова высказалась о бое за титул абсолютной чемпионки мира:

«Моя самая главная цель – стать абсолютной чемпионкой мира по профессиональному боксу. Нужен реванш с Кэти Тэйлор. Мы делаем все возможное, чтобы боксировать с ней, но она избегает этого. В следующий раз, когда я с ней выйду, заберу все пояса. Ее команда делает все, чтобы этот бой не состоялся».

В 2021 году Шарипова провела поединок против Кэти Тейлор, уступив единогласным решением судей.

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