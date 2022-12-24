Джукембаев выиграл нокаутом первый бой на родине

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (19-1, 15 КО) выступил на вечере бокса в Алматы.

Его соперником стал южноафриканец Ксолани Мкотхели.

Бой закончился победой Джукембаева нокаутом в шестом раунде, перед этим его соперник трижды побывал в нокдауне.

Этот поединок стал первым для Батыра в Казахстане, до этого он большинство боев провел в Канаде.

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