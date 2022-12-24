Садриддин Ахмедов вернулся с победой

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Садриддин Ахмедов Спорт Казахстана

Казахстанский непобеждённый боксёр Садриддин Ахмедов вернулся в ринг после почти двухлетней паузы.

Соперником Ахмедова стал 40-летний Нкулеко Млонго.

За первый раунд африканский боксер четыре раза побывал в нокдауне, а затем отказался от продолжения боя.

 

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