«Астана» объявила о переходе Йованчича

«Астана» объявила о подписании контракта с сербским защитником Душаном Йованчичем.

Его последним клубом был костанайский «Тобол», вместе с которым он завоевал золотые медали чемпионата Казахстана и Суперкубок страны.

Статистика 32-летнего игрока здесь.

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