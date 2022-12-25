Геннадий Головкин отписался от Роналду в социальных сетях

Казахстанский боксер Геннадий Головкин отписался от Криштиану Роналду в Instagram. Португалец продолжает фолловить боксера в социальной сети.

Ранее спортсмены встречались в рамках проекта от DAZN «Параллельные миры», где Головкин поставил футболисту удар, а сам Роналду рассказал о том, что не смог бы построить карьеру боксера.

Также Роналду неоднократно желал успехов Головкину перед ответственными поединками.

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