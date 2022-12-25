Геннадий Головкин отписался от Роналду в социальных сетях

Теги Криштиану Роналду Геннадий Головкин Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский боксер Геннадий Головкин отписался от Криштиану Роналду в Instagram. Португалец продолжает фолловить боксера в социальной сети. 

Ранее спортсмены встречались в рамках проекта от DAZN «Параллельные миры», где Головкин поставил футболисту удар, а сам Роналду рассказал о том, что не смог бы построить карьеру боксера. 

Также Роналду неоднократно желал успехов Головкину перед ответственными поединками. 

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5 комментариев

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Azamat Abdukadyroff
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ГГГ теперь за Месси топить, из за Месси Канело извинился же ведь
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Великолепная Семёрка
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Будем честны , Криштиану это галактическая супер звезда в современном спорте!
Головкин на фоне Роналду просто бомбр какой то
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Игорь Климов
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Логично, что теперь многие спортсмены и обычные люди будут отписываться от бывшего топ-игрока Кринжа7 из Португалии.
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Максим Доплатюк
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Рубрика важные новости на Sportsru
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Diego 95
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Как Роналду будет дальше жить(
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