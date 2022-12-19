Куат Хамитов: «Думал, что Роналду и Месси встретятся в финале ЧМ, но старик все испортил»

Куат Хамитов отреагировал на победу Аргентины на ЧМ-2022.

«Это был лучший финал чемпионата мира, который я когда-либо смотрел! Вот это был матч! В начале турнира я считал, что Роналду и Месси встретятся в финале, но старик все испортил», – написал казахстанский боец ММА в сторис.

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