Юсуф Раисов о бое Резников – Кошкин: «В ММА борьба дает преимущество»

Российский боец АСА Юсуф Раисов в интервью «NAIZADAI» сделал прогноз на бой Артем Резников – Андрей Кошкин:

«Я обычно не даю прогнозы, скажу лишь личное мнение. В ММА борьба больше дает преимущество, но Андрей неплохо защищается. Кто сможет навязать свою игру, тот и победит, потому что ребята бьются на хорошем уровне и оба готовы к бою. Посмотрим, как сложится, для меня этот поединок интересен»

Раисов также участвовал в гран-при, проиграв в полуфинале Эдуарду Вартаняну.

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