Бой Артема Резникова стал главным событием турнира АСА 150

«Вестник ММА» сообщил, что главный бой турнира АСА 150 между Алиханом Сулеймановым и Исламом Омаровым отменен.

Причина – проваленная весогонка Омарова.

Таким образом, главным событием турнира станет полуфинал гран-при в легком весе между казахстанцем Артемом Резниковым и россиянином Андреем Кошкиным.

Артем вес сделал, по крайней мере об этом он написал в своих социальных сетях.

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