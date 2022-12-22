Бой Артема Резникова стал главным событием турнира АСА 150
«Вестник ММА» сообщил, что главный бой турнира АСА 150 между Алиханом Сулеймановым и Исламом Омаровым отменен.
Причина – проваленная весогонка Омарова.
Таким образом, главным событием турнира станет полуфинал гран-при в легком весе между казахстанцем Артемом Резниковым и россиянином Андреем Кошкиным.
Артем вес сделал, по крайней мере об этом он написал в своих социальных сетях.
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