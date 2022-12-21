Резников о бое с Кошкиным в полуфинале гран-при АСА: «Самый важный бой, но не самый опасный соперник»
Казахстанский боец Артем Резников о полуфинале гран-при АСА против Андрея Кошкина:
«Впереди самый важный бой, но Кошкин – это не самый опасный соперник, думаю, что у меня были поопаснее оппоненты. Тот же Рамос, который умеет удосрачивать, у него хорошие болевые, и когда я переводил его в партер, я старался очень аккуратно работать, с Андреем же я буду в партере чувствовать себя, как дома. При этом Кошкин – хороший боец, способный дать бой любому».
Бой Резников – Кошкин станет соглавным на турнире АСА в Москве 23 декабря.
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