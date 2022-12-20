Где и во сколько смотреть бой Резников – Кошкин в Казахстане 23 декабря

23 декабря казахстанский боец ММА Артем Резников проведет полуфинальный бой гран-при АСА в легком весе против Андрея Кошкина.

Бой пройдет в рамках юбилейного турнира лиги АСА 150, который состоится в Москве. Основной кард турнира начнется в 23:00 по времени Астаны. Бой Резникова станет соглавным, таким образом начнется не ранее, чем в 00:30.

Весь турнир в эфире можно будет посмотреть на сайте aca-mma.com, главный кард будет показан на телеканале Матч ТВ.

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