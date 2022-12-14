Резников о бое с Кошкиным: «Вижу слабые стороны противника в борьбе»

Казахстанский боец Артем Резников поделился мнением о сопернике по полуфиналу гран-при АСА в легком весе Андрее Кошкине:

«Это топовый боец. Просто я не ожидал, что он вновь спуститься до 70 кг. В целом, Кошкин очень хорошо себя зарекомендовал победами над сильными противниками, к тому же у него мало поражений, а те, которые имеются, были в поединках с лучшими бойцами. Проиграл Кошкин только Эдику Вартаняну, Али Багову и Устармагомеду Гаджидаудову. В бою я больше склоняюсь к борьбе и вижу слабые стороны противника именно в борьбе. В стойке Кошкин выиграл таких топовых ударников, как Мамашов и Абдулаев, поэтому не вижу смысла соглашаться на его правила в клетке»

Бой пройдет в рамках турнира АСА 140 в Москве 23 декабря.

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