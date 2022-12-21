«Бунедкор» отказался играть с «Кайратом». Известна причина

Директор узбекистанского клуба «Бунедкор» Азиз Хайдаров рассказал об отмене товарищеских матчей с алматинским «Кайратом»:

«Мы хотели поехать в Казахстан, обсудили два матча. Но так как мы планируем еще два зарубежных матча, а игроки не в оптимальной форме, мы хотели сэкономить деньги и использовать их для других целей. Мы отменили поездку в Казахстан»

Ранее сообщалось, что узбекский клуб проведет сбор в Алматы, где сыграет два товарищеских матча с «Кайратом».

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Казахстанцы захейтили Ангелину Лукас: боксерша вышла на взвешивание в национальном костюме

«Елимай» вернулся на футбольную карту Казахстана. Почему Первая лига? Как дела с историей? Кто будет играть?