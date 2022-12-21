«Бунедкор» отказался играть с «Кайратом». Известна причина
Директор узбекистанского клуба «Бунедкор» Азиз Хайдаров рассказал об отмене товарищеских матчей с алматинским «Кайратом»:
«Мы хотели поехать в Казахстан, обсудили два матча. Но так как мы планируем еще два зарубежных матча, а игроки не в оптимальной форме, мы хотели сэкономить деньги и использовать их для других целей. Мы отменили поездку в Казахстан»
Ранее сообщалось, что узбекский клуб проведет сбор в Алматы, где сыграет два товарищеских матча с «Кайратом».
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