«Бунедкор» – первый соперник ФК «Кайрат» на УТС

Алматинский «Кайрат» в рамках подготовки к сезону 2023 года проведет два товарищеских матча против узбекского «Бунедкора», сообщает Prosports.kz.

Бывший клуб Ривалдо проведет сборы на базе основной команды «желто-черных» и сыграет два товарищеских матча против подопечных Кирилла Кекера, которые запланированы на конец декабря.

Ташкентский клуб в сезоне 2022 года занял 8-е место в чемпионате Узбекистана.

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