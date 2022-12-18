Бывший пресс-атташе «Кайрата» Козачков задержан. У него дома идет обыск

Основатель спортивного сайта Fanatik.kz и экс-представитель пресс-службы «Кайрата» Михаил Козачков задержан в Алматы. Об этом сообщил журналист Вадим Борейко.

«На парковке у Парка первого президента был задержан журналист Михаил Козачков – предположительно сотрудниками АФМ (Агентства по финансовому мониторингу). Также сказали, что у него дома идет обыск. Я позвонил главному редактору газеты «Время» Льву Таракову за подробностями, но он узнал эту новость от меня», – сообщил Борейко в своем телеграм-канале.

В последнее время Козачков занимался публикациями общественно-политической тематики, которые публиковал в собственном телеграм-канале, а также на страницах газеты «Время».

Редакция Orda.kz опубликовала подробности задержания. По информации издания, журналиста подозревают в помощи организованной преступной группировке Коспаева во время рейдерских захватов.

«Коспаев и его сообщники отлично понимали, что отъём компаний у известных предпринимателей вызовет негативный общественный резонанс и это могло сорвать их преступные замыслы. Именно поэтому Коспаев воспользовался услугами Козачкова с целью совершения информационных атак на жертв рейдерских захватов.

В свою очередь, Козачков для оказания содействия ОПГ за щедрое вознаграждение привлек своего друга Жансейтова Бурхана, имевшего многолетний опыт работы в правоохранительных органах. Последний за счет своих связей собирал для нужд ОПГ компрометирующую информацию, в том числе для последующего опубликования», – говорится в сообщении.

По информации АФМ, Жансейтов и Козачков за свою работу получили от членов ОПГ 52 млн тенге.

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