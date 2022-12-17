Агент Осипов: «К Алыкулову есть интерес от одного клуба из второй восьмерки РПЛ»

Футбольный агент Владимир Осипов рассказал, что российский клуб из второй восьмерки проявляет интерес к 22-летнему вингеру «Кайрата» и сборной Кыргызстана Гулжигиту Алыкулову.

Однако до конкретного предложения дело пока так и не дошло.

«К Гулжигиту есть интерес от одного клуба из второй восьмерки Российской Премьер-Лиги. Но пока этот интерес не приведен в конкретное предложение. Когда будет конкретика? Пока все на уровне селекционеров, скаутов, спортивных директоров», — заявил Осипов.

В сезоне-2021/2022 Гулжигит Алыкулов провел 36 матчей в составе «Кайрата», в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 600 тыс.

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