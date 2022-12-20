Клуб казахстанца вышел в четвертьфинал Кубка Китая

Клуб «Цанчжоу Майти Лайонс», за который выступает казахстанец Георгий Жуков, вышел в четвертьфинал Кубка Китая.

Команда в домашних стенах обыграла «Гуанчжоу» (3:1) и теперь сыграет с «Шанхай Шэньхуа».

Жуков провел весь матч на скамейке запасных. Его одноклубник Хосе Канте, ранее также выступавший за «Кайрат», в заявку на матч не попал.

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