Клуб казахстанца вышел в четвертьфинал Кубка Китая
Клуб «Цанчжоу Майти Лайонс», за который выступает казахстанец Георгий Жуков, вышел в четвертьфинал Кубка Китая.
Команда в домашних стенах обыграла «Гуанчжоу» (3:1) и теперь сыграет с «Шанхай Шэньхуа».
Жуков провел весь матч на скамейке запасных. Его одноклубник Хосе Канте, ранее также выступавший за «Кайрат», в заявку на матч не попал.
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