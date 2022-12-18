Морозов о гонораре: «Раздать долги и остается немного»

Боец UFC Сергей Морозов в интервью «NAIZADAI» ответил на вопрос о том, куда потратит гонорар за победный бой над Ньюсоном:

«Гонорар звучит громко, но на самом деле раздать долги, отдать тренерам, менеджером и остаётся немного на жизнь. На какие-то большие покупки почти не остаётся. Здесь в Америке большие растраты, подготовка очень дорооо стоит»

Морозов победил американца Ньюсона единогласным решением судей.

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