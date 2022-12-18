Непобежденный боец UFC о победе Морозова: «Хороший бой»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Сергей Морозов Алиасхаб Хизриев Спорт Казахстана

Непобежденный боец UFC Алиасхаб Хизриев (14-0) под постом Сергея Морозова отреагировал на победу казахстанца:

«Хороший бой показал, молодец»

Морозов победил единогласным решением американца Джорни Ньюсона, одержав 3 победу в сильнейшей лиге мира.

 

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Казахстанцы захейтили Ангелину Лукас: боксерша вышла на взвешивание в национальном костюме

«Елимай» вернулся на футбольную карту Казахстана. Почему Первая лига? Как дела с историей? Кто будет играть?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные