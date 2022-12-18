Непобежденный боец UFC о победе Морозова: «Хороший бой»
Непобежденный боец UFC Алиасхаб Хизриев (14-0) под постом Сергея Морозова отреагировал на победу казахстанца:
«Хороший бой показал, молодец»
Морозов победил единогласным решением американца Джорни Ньюсона, одержав 3 победу в сильнейшей лиге мира.
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