Морозов о ближайших планах: «Конец февраля-март, и я буду готов к новым вызовам»
На пресс-конференции после победы над Ньюсоном Сергей Морозов озвучил свои ближайшие планы:
«Этот год был для меня тяжелым, хочу отдохнуть, побыть с семьей, съездить в паломничество на умру по святым местам Ислама. Но я никогда не бросаю тренировок, так что конец февраля – март, и я буду в активной форме и готовым к новым вызовам»
Морозов одержал победу единогласным решением.
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