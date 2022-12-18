Морозов о ближайших планах: «Конец февраля-март, и я буду готов к новым вызовам»

На пресс-конференции после победы над Ньюсоном Сергей Морозов озвучил свои ближайшие планы:

«Этот год был для меня тяжелым, хочу отдохнуть, побыть с семьей, съездить в паломничество на умру по святым местам Ислама. Но я никогда не бросаю тренировок, так что конец февраля – март, и я буду в активной форме и готовым к новым вызовам»

Морозов одержал победу единогласным решением.

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