Молодежная сборная Казахстана заняла второе место и не сумела пройти в элитный дивизион ЧМ

В заключительном матче в рамках молодежного чемпионата мира первого дивизиона группы «А» сборная Казахстана проиграла Норвегии. Таким образом, команда заняла второе место и не сумела пробиться в элитный дивизион.

Норвегия – Казахстан 5:3 (1:0, 3:2, 1:1)

1:0 – 14:44 –Вестерхайм (Брандсегг-Нюгард, Стеен) - 2:0 – 22:31 –Коч (Вестерхайм, Бакке-Олсен) ГБ 3:0 – 30:53 –Халмраст (Васенден, Брандсегг-Нюгард) ГБ 3:1 – 31:43 –Нурлан (Ермак, Бреус) 4:1 – 35:50 –Брандсегг-Нюгард 4:2 – 36:21 –Цыбин (Кайыржан) 5:2 – 52:34 –Хансен 5:3 – 55:21 – Ермак (Нурлан, Никитин) ГБ

Вратари: Стенсруд – Шефер (Осокин, 30:53 – 58:08)

По итогам чемпионата мира лучшим игроков в составе нашей сборной был признан капитан команды – Динмухамед Кайыржан.

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