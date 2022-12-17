Кайсар не уложился в вес перед вторым боем в UFC

Прошла процедура официального взвешивания перед последним турниром UFC в 2022 году.

Этнический казах из Китая Максат Кайсар показал на весах – 71,6 кг, перевес 1,3 кг. Но так как бой не титульный, поединок с Гарсией остался в силе, Максат же отдаст сопернику % от гонорара.

Еще два казахстанца уложились в вес. Сергей Морозов показал на весах 61,6 кг и оказался немного тяжелее своего соперника Джорни Ньюсона – 61,3 кг.

Вес Дамира Исмагулова – 70,7 кг. А его соперник Арман Царукян показал на весах 70,5 кг.

Турнир состоится в ночь с субботы на воскресенье 18 декабря.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Зайнутдинов – самый дорогой игрок из Казахстана, Алип подешевел, в тройке Меркель и Быстров

Архимед Мухамбетов покинул Костанай: аким возродил «Тобол» (и собрал всех звезд КПЛ), построил манеж и объявил об открытии Академии