Морозов одержал третью победу в UFC

Казахстанец Сергей Морозов провел свой пятый бой в UFC. Соперником актюбинца стал американец Джорни Ньюсон.

Бой прошел все три отведенных раунда, на протяжении которых Морозов делал ставку на работу в борьбе, проведя ряд тейкдаунов и показав контроль, как в партере, так и у сетки.

Это оказалось достаточно для того, чтобы судьи отдали победу Сергею единогласным решением.

Эта победа стала третьей для казахстанца в UFC, при двух поражениях.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Казахстанцы захейтили Ангелину Лукас: боксерша вышла на взвешивание в национальном костюме

«Елимай» вернулся на футбольную карту Казахстана. Почему Первая лига? Как дела с историей? Кто будет играть?