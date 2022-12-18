Морозов одержал третью победу в UFC
Казахстанец Сергей Морозов провел свой пятый бой в UFC. Соперником актюбинца стал американец Джорни Ньюсон.
Бой прошел все три отведенных раунда, на протяжении которых Морозов делал ставку на работу в борьбе, проведя ряд тейкдаунов и показав контроль, как в партере, так и у сетки.
Это оказалось достаточно для того, чтобы судьи отдали победу Сергею единогласным решением.
Эта победа стала третьей для казахстанца в UFC, при двух поражениях.
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