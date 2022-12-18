Морозов после победы: «Я готов к любому испытанию»
Сергей Морозов прокомментировал свою третью победу в UFC:
«Была хорошая подготовка, работали в три этапа – два в Казахстане, третий в АТТ. Я бился с сильными ребятами, сегодня было очередное испытание. Я готов к любому испытанию и я чувствую, что я пока не раскрылся полностью в UFC»
Морозов выиграл единогласным решением у американца Джорни Ньюсона.
🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘
Казахстанцы захейтили Ангелину Лукас: боксерша вышла на взвешивание в национальном костюме
«Елимай» вернулся на футбольную карту Казахстана. Почему Первая лига? Как дела с историей? Кто будет играть?
Комментарии