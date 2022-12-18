Морозов после победы: «Я готов к любому испытанию»

Сергей Морозов прокомментировал свою третью победу в UFC:

«Была хорошая подготовка, работали в три этапа – два в Казахстане, третий в АТТ. Я бился с сильными ребятами, сегодня было очередное испытание. Я готов к любому испытанию и я чувствую, что я пока не раскрылся полностью в UFC»

Морозов выиграл единогласным решением у американца Джорни Ньюсона.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Казахстанцы захейтили Ангелину Лукас: боксерша вышла на взвешивание в национальном костюме

«Елимай» вернулся на футбольную карту Казахстана. Почему Первая лига? Как дела с историей? Кто будет играть?