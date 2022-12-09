Экс-игрок «Зенита» Семшов: «Своим отношением к делу Алип доказал руководству петербуржцев, что он достоин играть в этом клубе»

Экс-игрок «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал возможное подписание санкт-петербургским клубом контракта с Нуралы Алипом.

– Для Алипа хорошо, что он остается в «Зените». Нуралы играет в сильной команде. У «Зенита» проблемы с защитниками, потому что в Кубке России Родригао будет дисквалифицирован. Своим отношением к делу Алип доказал руководству петербуржцев, что он достоин играть в этом клубе.

Да, Нуралы — игрок сборной Казахстана, но тренерский штаб увидел в нем перспективу. Может, это подстегнет Алипа работать еще больше. Если Нуралы будет прогрессировать и соответствовать требованиям Семака, то он станет основным центральным защитником «Зенита». Когда петербуржцы играют в три центральных защитника, у Алипа больше шансов выйти на поле.

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