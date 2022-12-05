Царукян сравнил Исмагулова и Гамрота: «Бой с Дамиром будет легче»

Российский боец Арман Царукян, который 17 декабря проведет бой с Дамиром Исмагуловым сравнил своего будущего и последнего соперника Матеуша Гамрота:

«Я думаю, я выиграл бой против Гамрота. Гамрот – хороший боец, любит бороться. Дамир совсем другой, он любит ударку. Думаю, бой с ним будет легче для меня, чем с Гамротом, потому что Гамрот борец»

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