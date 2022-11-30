Официально анонсирован бой Садриддина Ахмедова

24 декабря в Алматы состоится официальное возвращение в ринг казахстанского боксера Садриддина Ахмедова (12-0, 10 КО).

«Мое возвращение на ринг. В со-главном бою вечера я покажу всю мощь, что накопилась в моих кулаках», – прокомментировал анонс Ахмедов.

Последний раз Садриддин проводил бой 29 января 2021 года.

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