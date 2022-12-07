Определился соперник Ахмедова по возвращению

Появилась официальная афиша предстоящего боя казахстанского боксера первого среднего веса Садриддина Ахмедова (12-0, 10 КО).

Казахстанец выступит в соглавном бою вечера бокса, который пройдет 24 декабря в Алматы. Его соперником будет представитель ЮАР Нкулулеко Мхлонго (23-10-1, 18 KO).

Ахмедов не выходил на ринг почти два года – с января 2021-го.

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