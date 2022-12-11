Агроном «Кайрата» Яроменко: «Для ухода за полями в 2015 году клуб закупил всю технику, до этого здесь были только две газонокосилки. На это было потрачено около 1 млн. долларов»

Главный агроном «Кайрата» Виктор Яроменко рассказал о состоянии футбольных полей и о затратах на них.

«База построена в 2015 году. Строила иностранная компания, были затрачены более 1 млн. долларов на одно поле. Раз в год нужно полностью обновлять поле.

Для ухода за всеми натуральными полями в 2015 году клуб закупил всю технику, до этого здесь были только две газонокосилки и то непрофессиональных. На это было потрачено около 1 млн. долларов.

Условно пескователь, опрыскиватель стоит сейчас 60 тысяч долларов. Топовые газонокосилки, они кроме у нас есть на базе сборной и у Туркестана. Все пользуются садовыми косилками, газон из-за них рвется и имеет неправильный уход.

Для футбола используются два вида травы – мятлик луговой и райграс пастбищный. Почему комбинация этих двух видов травы? Потому что, мятлик луговой когда вырастает и имеет очень сильную корневую систему, которую очень трудно разорвать. Но его минус в том, что у него мелкие семена и его долго выращивать. Для сформирования полноценного газона с этой травой уходит год.

Райграс применяется здесь, потому что он быстро растет. Условно мы сеем комбинацию 50/50 этих семян, уже у нас есть зеленое покрытие, трава, но мятлик еще не полностью сформировался. За счет райграса мы уже можем играть в футбол. Через год, трава станет еще сильнее, при правильном уходе газон может просуществовать 10-20 лет.

В Казахстане часто сеют овсяницу – она дешевая, по сравнению с мятликом. Килограмм мятлика стоит 12 долларов, овсяницы – 3 доллара.

Минус овсяницы: она осенью начинает желтеть, независимо от ухода, а мятлик нет.

Есть канадские защитные покрытия, одна из них стоит около 40 тысяч долларов. Это специальное покрытие, с которым можно закрыть поле на всю зиму, у него имеются серебряные волокна, которые без подогрева могут нагревать футбольное поле.

На одно поле в год уходит 40-50 тысяч долларов с учетом зарплат, удобрений и тд.

У нас 5 натуральных полей, плюс до этого года клуб занимался полностью газоном Центрального стадиона.

Я не учел еще коммунальные услуги, сколько уходит на воду, энергоресурсы для подогрева. Нагреть 1 гектар – это большие ресурсы, деньги» – рассказал Яроменко.

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