Определилась дата следующего боя Адилова

Санжар Адилов выступит 28 декабря на турнире Alash Pride FC 79 в Туркестане.

Его соперником станет кыргызстанец Алманбек Абдывасы Уулу (10-6).

Адилов сейчас идет на серии из пяти побед, три из которых в Eagle FC. Санжар официально является претендентом на титул, однако чемпион лиги Иргит Овээнчи попал под мобилизацию, в связи с чем вопрос со статусом чемпионского титул пока неопределен.

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