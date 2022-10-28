ПФЛК представила символическую сборную 24-го тура КПЛ

Теги Кайрат Тобол Актобе Астана Рубен Брижиду Руслан Юденков Аслан Дарабаев Педру Эужениу Владислав Васильев Мактаарал Каспий Кызыл-Жар Алексей Носко Алибек Касым Элгуджа Лобжанидзе Артур Шушеначев Шокан Абзалов Туран Туркестан Вадим Ульянов Спорт Казахстана

Профессиональная футбольная лига Казахстана представила символическую сборную 24-го тура КПЛ.

Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от компании InStat. Учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.

Вратарь: Вадим Ульянов («Кайрат»)

Правый защитник: Владислав Васильев («Тобол»)   Центральные защитники: Алибек Касым («Актобе»), Руслан Юденков («Мактаарал»)   Левый защитник: Алексей Носко («Мактаарал»)   Опорный полузащитник: Аслан Дарабаев («Астана»)   Правый полузащитник: Шохан Абзалов («Туран») Атакующий полузащитник: Рубен Бриджидо («Каспий»)   Левый полузащитник: Педро Эуженио («Астана»)   Нападающие: Артур Шушеначев («Кайрат»), Элгуджа Лобжанидзе («Кызыл-Жар»)

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