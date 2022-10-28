ПФЛК представила символическую сборную 24-го тура КПЛ

Профессиональная футбольная лига Казахстана представила символическую сборную 24-го тура КПЛ.

Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от компании InStat. Учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.

Вратарь: Вадим Ульянов («Кайрат»)

Правый защитник: Владислав Васильев («Тобол») Центральные защитники: Алибек Касым («Актобе»), Руслан Юденков («Мактаарал») Левый защитник: Алексей Носко («Мактаарал») Опорный полузащитник: Аслан Дарабаев («Астана») Правый полузащитник: Шохан Абзалов («Туран») Атакующий полузащитник: Рубен Бриджидо («Каспий») Левый полузащитник: Педро Эуженио («Астана») Нападающие: Артур Шушеначев («Кайрат»), Элгуджа Лобжанидзе («Кызыл-Жар»)

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