Зайнутдинов: «Когда приезжаю домой, хожу по гостям, ем бешбармак»

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Полузащитник сборной ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов в интервью клубной пресс-службе рассказал об отдыхе в Казахстане. 

 – По гостям хожу, везде приглашают, везде бешбармак. Конина, мясо, плов... Везде заставляют кушать.

 – То есть в команду ты приезжаешь с перевесом?

 – Нет, кушаю только первую неделю, а к сбору стараюсь приезжать в оптимальных кондициях. 

В сезоне-2022/2023 Бактиер Зайнутдинов провел за ЦСКА 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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