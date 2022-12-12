Зайнутдинов: «Когда приезжаю домой, хожу по гостям, ем бешбармак»

Полузащитник сборной ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов в интервью клубной пресс-службе рассказал об отдыхе в Казахстане.

– По гостям хожу, везде приглашают, везде бешбармак. Конина, мясо, плов... Везде заставляют кушать.

– То есть в команду ты приезжаешь с перевесом?

– Нет, кушаю только первую неделю, а к сбору стараюсь приезжать в оптимальных кондициях.

В сезоне-2022/2023 Бактиер Зайнутдинов провел за ЦСКА 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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