Бахтиер Зайнутдинов: «Стать лучшим бомбардиром сборной – моя мечта»

Полузащитник сборной Казахстана и ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов прокомментировал последние результаты сборной.

— Мне осталось три забитых мяча. У лидера (Руслана Балтиева, уже завершил карьеру) 13 голов за национальную команду.

Должен признаться, что тяжело сходу перестраиваться из защитника в футболиста атакующей линии. В первом тайме первого матча немного потерялся на поле, во второй половине встречи уже перестроился, привык, стало легче. Повторюсь, что на все нужно время.

— Ставишь себе цель стать лучшим бомбардиром сборной в ее истории?

— Это моя мечта! У меня максимальные амбиции в национальной команде. Казахстан — моя родина, хочу приносить пользу сборной и радовать болельщиков.

Сейчас мы поднялись на ступеньку выше в Лиге наций, можем попасть и на Евро-2024. В нашей истории ничего подобного не было. Все мотивированы и хотят добиться максимального результата.

Никто не верил, что в группе с сильной Словакией, Азербайджаном и Белоруссией мы сможем занять первое место. Теперь нам по силам достигать новых высот, команда подобралась отличная.

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