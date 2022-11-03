Экс-игрок ЦСКА об интересе «Аталанты» к Зайнутдинову: «Он балласт и собачка. Будет здорово, если продадут»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о возможном переходе казахстанца Бахтиера Зайнутдинова в «Аталанту» или другой итальянский клуб.

– Я слежу за Зайнутдиновым, но недоволен его игрой. Он ненадежный в обороне, много делает штрафных, он очень опасный для своих ворот. Играет нечисто. В Италии в общем-то футбол не очень чистый, но там даже иногда судей на поле не замечаешь, какой-никакой присутствует «fair play» (честная игра). Он не для ЦСКА, армейцам нужно избавляться от Бахтиера, как сделали это в свое время с Ахметовым. Я говорил еще тогда, что от Ильзата нужно избавляться, что он балласт, могу сейчас такое же сказать по Зайнутдинову. Он игрок другого уровня, он собачка, которая может укусить и все испортить. 5-6 миллионов евро? Будет здорово, если продадут.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Тяжелоатлет Филимонов завоевал серебро для Казахстана в Афинах, а сейчас работает механиком на СТО в Талдыкоргане

Очередной жаркий тур КПЛ: «Актобе» назначили два пенальти, «Астана» возглавила таблицу, а «Мактаарал» чудом спасся от вылета