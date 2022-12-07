Ермеков о бое с Одиловым: «Бой не дойдёт до пятого раунда»

Казахстанский боец ММА Даурен Ермеков о предстоящем бое с Фаридуном Одиловым:

«Бой не дойдёт до пятого раунда. Максимум четыре. Если он захочет порубиться, то порубимся. Захочет побороться — поборемся», – приводит слова Даурена Eagle FC.

Бой за титул в среднем весе состоится 10 декабря в Атырау.

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