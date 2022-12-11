Лукас выиграла титул UBO World

Сегодня, 11 декабря, казахстанка Ангелина Лукас провела свой третий бой в профи против представительницы Танзании Лулу Кайаге.

На кону стоял пояс UBO World в наилегчайшем весе. Бой был запланирован на десять раундов, но продлился всего два – в перерыве Кайаге отказалась от продолжения поединка.

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