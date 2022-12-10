Ангелина Лукас перед боем за титул UBO: «Хочу сделать подарок Казахстану на 16 декабря»

Казахстанка Ангелина Лукас 11 декабря проведет бой с Лулу Кайаге (8-8-4, 2 КО) из Танзании за титул чемпиона мира по версии UBO.

«Для меня это знаменательное событие, я хочу сделать подарок всему Казахстану на День Независимости. У меня очень опасная соперница, но я уверена в своей победе и настроена на большие бои и большие результаты», – поделилась своим ожиданием от боя казахстанская спортсменка.

Бой пройдет в Алматы. Сейчас Лукас в профи идет на серии из 2 побед, одна из которых нокаутом.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Зайнутдинов – самый дорогой игрок из Казахстана, Алип подешевел, в тройке Меркель и Быстров

Архимед Мухамбетов покинул Костанай: аким возродил «Тобол» (и собрал всех звезд КПЛ), построил манеж и объявил об открытии Академии