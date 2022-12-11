Техдиректор «Кайрата» Красиков: «Миллиарда тенге, которую выделяло государство другим футбольным клубам хватило бы на обеспечение целой базы клуба»

Техдиректор «Кайрата» Евгений Красиков рассказал о затратах клуба.

«В среднем в месяц на полное обеспечение профессионального футболиста обходиться нам больше 3 млн. тенге, помимо этого есть коммунальные затраты, ремонтные работы. Если в целом говорить – бюджет АФК более чем 1,5 млн. долларов с учетом затрат на поля, заработных плат всех работников.

Если посчитать, 29 игроков – примерно 87 млн. тенге в месяц, за год более 1 млрд. тенге в год.

Если включить все академии, то затраты более 2 млрд. тенге в год.

Есть аппарат Footbanout (коробочка с загорающими квадратиками для тренировки точности ударов), для которой нужно оплачивать подписку со стоимостью более 10 тысяч долларов в месяц.

Миллиарда тенге, которую выделяло государство другим футбольным клубам хватило бы на обеспечение целой базы» – сказал Красиков.

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