Казахстанский журналист о Кубке Первого канала: «Раз все мировое сообщество справедливо ввело против России и Беларуси санкции, зачем нам лезть в эту прокаженную компанию?»

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Казахстанский журналист Арман Сериков раскритиковал решение сборной Казахстана по хоккею выступать на Кубке Первого канала.

— Складывается ощущение, что в КФХ работают люди, которые не задумываются о таких понятиях, как честь и достоинство. Раз все мировое сообщество отстранило Россию и Беларусь от всех соревнований и справедливо ввело против них санкции, зачем нам лезть в эту прокаженную компанию?

Может быть, и когда-то это был довольно представительный турнир, где выступали такие топовые европейские сборные, как Швеция, Финляндия и Чехия, но теперь это токсичное сборище международных изгоев. И Казахстану там точно не место.

В последние годы национальная команда вообще не участвовала ни в каких турнирах во время сезона. Лишь изредка на некоторые этапы Еврочелленджа отправляли второй состав. Так зачем в этом году что-то менять? Выступление на Кубке государственного пропагандистского канала соседней страны станет лишь ударом по репутации Казахстана.

Средства, которые будут потрачены на декабрьскую поездку сборной Казахстана в Москву, можно было направить проведение большего количества контрольных матчей в Европе непосредственно перед самим чемпионатом мира. Ведь это всегда острая проблема, что казахстанским хоккеистам не хватает игровой практики перед мировым первенством. Надо проводить не 1-2 игры, а сразу 5-6 как минимум, как это делают другие сборные. Но наши игроки всегда выходят с корабля на бал, что потом пагубно сказывается на конечном результате. И так из года в год.

Таким образом, в сложившейся ситуации самым правильным решением будет отказаться от участия на Кубке Первого канала, сославшись на загруженный график, дать хоккеистам отдохнуть в международную паузу в декабре, а на сэкономленные деньги организовать больше встреч с европейскими сборными в мае.

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