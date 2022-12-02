Бакытжанулы назвал сильные стороны Исмагулова: «У него очень хороший футворк»

Асылжан Бакытжанулы, который уже 3 декабря проведет бой со Штырковым сделал прогноз на бой Дамира Исмагулова – Армана Царукяна:

«Будет очень хороший бой. У Дамира очень хороший футворк, чувство дистанции, бокс. Думаю, что за счет этого он способен победить».

Исмагулов – Царукян проведут бой 17 декабря.

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