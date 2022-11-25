Исмагулов отреагировал на официальный анонс боя с Царукяном: «Пора врываться на вершину»

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Сегодня UFC официально анонсировали бой в легком весе Дамира Исмагулова и Армана Царукяна.

«Пора врываться на вершину», – прокомментировал анонс Исмагулов.

Бой состоится 18 декабря.

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