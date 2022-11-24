Жанкош Тураров проведет бой за титул IBO

Казахстанский боксер Жанкош Тураров (25-0, 18 КО) анонсировал свой бой за титул IBO International против испанца Энрике Луиса (11-5-1, 7 КО):

DAZN совместно с Movidamedia впервые в истории проведет трансляцию из Казахстана, на 200 стран мира. Поводом для этого стал мой последний промежуточный бой перед поединком за пояс Чемпиона мира (IBO), который мне сегодня согласовали. Титульный бой за пояс IBO Intercontinental против Испанца Энрике Луиса из ТОП 65 в мире. Бой состоится 11 декабря на крупнейшей площадке южной столицы – «Almaty Arena». А также будет самый звездный Казахстанский кард! Не пропустите!!!

По воле Всевышнего я прошел длинный тяжелый путь 25-ти боев без единого поражения, с искренней гордостью возвышая флаг родной страны. Этим боем, я обещаю поздравить Вас в честь наступающего Дня Независимости, нашего “Нового Казахстана”, мои друзья! Спасибо за неоценимую поддержку, которую вы мне всегда оказываете!»

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