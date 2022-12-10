Нурбек Отар одержал досрочную победу на Eagle FC 51

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В рамках турнира Eagle FC 51, который проходит в Атырау выступил казахстанский боец Нурбек Отар.

Казахстанский файтер завершил бой во втором раунде, добив в партере Фируза Ошанкулова из Узбекистана.

Теперь рекорд Отара составляет 5-2.

 

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