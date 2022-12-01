Кабдулла проведет бой в рамках турнира Eagle FC в Атырау
В Атырау 10 декабря пройдет турнир лиги Eagle FC, в главном бою которого за титул чемпиона встретятся Даурен Ермеков и Фариуддун Одилов.
Помимо этого, в кард турнира добавлен поединок Али Кабдуллы (7-0-1), его соперником станет Жора Айвазян (13-1).
Свой последний бой Кабдулла выиграл на турнире Eagle FC в Астане, задушив Валерия Гритцунина.
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