Кабдулла проведет бой в рамках турнира Eagle FC в Атырау

Теги MMA Sports.ru - Казахстан EFC Али Кабдулла Даурен Ермеков Спорт Казахстана

 В Атырау 10 декабря пройдет турнир лиги Eagle FC, в главном бою которого за титул чемпиона встретятся Даурен Ермеков и Фариуддун Одилов.

Помимо этого, в кард турнира добавлен поединок Али Кабдуллы (7-0-1), его соперником станет Жора Айвазян (13-1).

Свой последний бой Кабдулла выиграл на турнире Eagle FC в Астане, задушив Валерия Гритцунина.

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