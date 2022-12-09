Кайсар включён в список лучших бойцов до 25 лет по версии ESPN

ESPN опубликовал список лучших бойцов ММА до 25 лет.

В этот список вошёл этнический казах Максат Кайсар (9-1). Он занял 11 место.

Лидером рейтинга стал 24-летний чемпион Bellator Усман Нурмагомедов, на втором месте представительница женского UFC Эрин Бланшвильд (23 года).

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