Даурен Ермеков обратился к Одилову: «Смотри, не повтори судьбу Гамзата»
Казахстанский боец ММА Даурен Ермеков, обладающий поясом временного чемпиона лиги Eagle FC в полусреднем весе, обратился к чемпиону лиги Фариддуну Одилову:
«Вижу, что Фаридун уже начал бросать заявления в духе Гамзата Хирамагомедова. Смотри, как бы ты в итоге не повторил его судьбу, братишка», – приводит слова Ермекова Eagle FC.
В последнем бое Ермеков удосрочил Хирамагомедова. Бой с Одиловым запланирован на 10 декабря в Атырау.
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