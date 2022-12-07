Куат Хамитов в январе вернется в октагон

Лига Mergen FC объявили о том, что на их следующем турнире в январе 2023 года свой бой проведет Куат Хамитов.

Пока же «Найман» отправился в Тайланд для подготовки к бою.

Хамитов в январе 2022 объявил о завершении карьеры, но в сентябре вернулся, проведя бой с Василием Бабинцевым.

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