Одилов хочет реванш с Рахмоновым

Фаридун Одилов (14-2-2) хочет реванш с Шавкатом Рахмоновым (16-0)

В интервью ProMMA Podcast Одилов вспомнил первый бой с Рахмоновым:

«Этот бой больная тема для меня. Я дома отдыхал, вообще не тренировался, и раз – за 10 дней мне предлагают бой. Наверное, у него тогда соперника поменяли, травму получил соперник. Из-за этого на меня вышли. А я тогда не как сейчас, полно боев, могу где угодно драться. А тогда не так легко было найти бои, хотелось подраться, заработать, я же не работаю нигде.

И я согласился, и если вы видели этот бой... Я никак не хочу за его заслуги че-то говорить, он молодец, хорошо идет сейчас, но если вы меня спросите, с кем ты хочешь драться, я бы хотел вернуть ему должок. Ну вы посмотрите все его бои, со всеми как дрался и как со мной дрался, с неподготовленным. Я бы хотел с ним реванш»

Бой Шавката с Фаридуном состоялся в 2018 году на турнире «Битва Номадов» в Астане.

10 декабря Одилов будет биться в Атырау на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова – Eagle FC 51 памяти Абдулманапа Нурмагомедова. А его соперником будет Даурен Ермеков (15-5) из Казахстана.

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