Определился соперник Ашимова по дебюту в боксе
Казахстанский боец MMA Арман Ашимов дебютирует в профи-боксе 11 декабря.
В рамках турнира в Алматы Арман разделит ринг с более опытным Бухути Татишвили из Грузии, одержавшим 3 победы в профессионалах.
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