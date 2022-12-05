Определился соперник Ашимова по дебюту в боксе

Казахстанский боец MMA Арман Ашимов дебютирует в профи-боксе 11 декабря.

В рамках турнира в Алматы Арман разделит ринг с более опытным Бухути Татишвили из Грузии, одержавшим 3 победы в профессионалах.

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