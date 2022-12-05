Шарипова объявила дату следующего боя по боксу

Казахстанская спортсменка Фируза Шарипова, проведшая два последних поединка по ММА, возвращается в профессиональный бокс:

«Мой бой по профессиональному боксу, пройдёт 23 декабря. За это время я набрала хорошую форму и обрела новые навыки в других видах единоборств. Я очень рада, что состоится мой поединок, очень долго этого ждала и наконец я смогу продолжить борьбу за звание абсолютной чемпионки мира. И на этот раз мы заберем этот титул. Подробности, кто будет соперницей, место и время я сообщу на этой недели, а пока у меня началась активная подготовка».

Последний поединок по боксу для Шариповой был за титул абсолютной чемпионки по боксу против Кэти Тейлор, проигранный единогласным решением судей.

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