Нургалиев может перейти в «Аксу» (Meta-ratings.kz)

Бывший полузащитник «Каспия» Еркебулан Нургалиев близок к переходу в «Аксу». Об этом сообщил Meta-ratings.kz.

​Воспитанник семейского футбола начинал свою карьеру в 2009 году в составе родного «Спартака». В КПЛ выступал за «Спартак», «Иртыш», «Окжетпес», «Акжайык», «Шахтер» и «Каспий». Всего в КПЛ сыграл 133 матча, забил 12 мячей.

Футболист последний раз за «основу» «Каспия» сыграл 15 сентября, после чего несколько раз выходил за молодежную команду во Второй лиге.

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